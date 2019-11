‘Tweede flater: Adidas ook bij Russische shirts in de fout’

De nieuwe tricots van Adidas zijn volgens Russische media afgekeurd, omdat op de mouwen de vlag in de kleurenreeks van Servië (rood-blauw-wit) zichtbaar was, terwijl de Russische kleurvolgorde wit-blauw-rood is. De Russische internationals die niet onder contract staan van Adidas zouden hebben geweigerd om in het nieuwe tenue te spelen. Daarom zijn de oude shirts weer van stal gehaald.

Afgelopen maandag werd al bekend dat Adidas in de fout was gegaan met de nieuwe outfit van enkele Duitse internationals. In de onlineshop van de kledingfabrikant waren op de shirts van Jonas Hector van 1. FC Köln en Luca Waldschmidt van SC Freiburg de namen niet goed geschreven, meldde de Duitse krant Bild met de bijbehorende foto’s. In plaats van Hector stond er Hecktor en Waldschmidt was geschreven als Waltschmidt.