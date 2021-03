Twitteren over Memphis Depay? Gebruik dan niet zijn hele naam

Voormalig FIFA-baas Blatter viert 85ste verjaardag in kliniek

9 maart Voormalig FIFA-voorzitter Joseph Blatter zal zijn 85ste verjaardag morgen in een herstelkliniek in de Walliser Alpen moeten vieren. De Zwitser herstelt daar van een ingrijpende hartoperatie die hij eind vorig jaar onderging. Blatter werd na de operatie een week in een kunstmatige coma gehouden.