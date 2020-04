UEFA-baas Ceferin hekelt FIFA om noodfonds

De FIFA kondigde vorige maand aan geld vrij te maken voor iedereen uit de voetbalwereld die lijdt onder het coronavirus. Het is vooralsnog onduidelijk om hoeveel geld het gaat, wie daar aanspraak op maakt en welke voorwaarden daaraan zijn verbonden.



,,De FIFA verklaarde dat het noodfonds bedoeld is voor degenen die het dringend nodig hebben. Maar wie gaat dat bepalen? Hier zijn strikte regels voor nodig, we kunnen niet zomaar aan de FIFA overlaten waar het geld naartoe gaat, dat is naar mijn mening een beetje raar", zei Ceferin in het Duitse tv-programma Aktuellen Sportstudio van de ZDF. De Sloveen zit als voorzitter van de UEFA ook in het bestuur van de FIFA.