UEFA bevestigt afgelasting Tottenham Hotspur-Stade Rennes: ‘Nadere info volgt’

Tottenham Hotspur kampt met een corona-uitbraak en hadden woensdag zelf al aangekondigd dat de wedstrijd afgelast zou zijn. Niet duidelijk was of de UEFA daarin gekend was. Rennes hield vol niets te hebben gehoord van de officiële instanties en de ploeg reisde af naar Londen. De Fransen keren vanmiddag weer terug naar Rennes, zo meldde de club op Twitter.

Het definitief niet doorgaan van de wedstrijd kan slecht nieuws betekenen voor Vitesse, dat het vanavond (21.00 uur) opneemt tegen het Sloveens Mura. De Arnhemmers strijden met Tottenham om plaats 2 en overwintering. Als beide clubs winnen, hangt het van het doelsaldo af wie er doorgaat. Beide clubs hebben 7 punten en de Spurs hebben een beter doelsaldo.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tottenham weet in de situatie die nu ontstaat precies wat het moet doen wanneer het groepswinnaar Rennes later treft. ,,Wat dit precies voor ons betekent, is op dit moment nog lastig te zeggen. En hoe we dit gaan inrichten, het is een lastig dossier”, aldus een woordvoerder van Vitesse. ,,Wij volgen de berichtgeving ook en treden naar buiten via onze officiële kanalen.”

Tottenham meldde woensdag dat na overleg met de gezondheidsautoriteiten was besloten het trainingscentrum te sluiten “in het belang van de gezondheid en veiligheid van spelers en personeel”. Coach Antonio Conte bevestigde dat er acht spelers en vijf andere personeelsleden positief hadden getest op het coronavirus. Er werd niet bekendgemaakt om wie het ging. Op dat moment ging de Italiaanse coach er nog van uit dat er gevoetbald moest worden. “Ik maak me bijzonder veel zorgen, want de situatie verslechtert met de dag”, zei Conte. “Iedereen is bang. Mensen hebben gezinnen. Waarom moeten we het risico nemen?”