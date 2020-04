UEFA: Geen harde deadline voor uitspelen competities

,,Er is geen specifieke deadline. We onderzoeken verschillende opties wanneer de competities kunnen eindigen, waarbij we wel rekening houden met de start van het volgende seizoen", zei Ceferin in de Italiaanse krant Corriere della Sera. ,,Het wordt wel heel moeilijk om een seizoen in september of zelfs oktober nog uit te spelen. Dat zou wel heel veel impact hebben op de speelkalender voor 2020-2021."



Mocht er over enkele weken weer gevoetbald worden in Europa, dan gebeurt dat volgens Ceferin in ieder geval voor lege tribunes. ,,Maar het is beter om te voetballen zonder publiek dan helemaal niet te voetballen", zegt de Sloveen. ,,Voetbal kan de emotie en vreugde terugbrengen in de huiskamers van de fans. En na verloop van tijd gaan de stadions weer volstromen, daar ben ik zeker van."