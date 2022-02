‘UEFA haalt Spartak Moskou uit Europa League, RB Leipzig naar kwartfinales’

Vrije doorgangSpartak Moskou is de enige overgebleven Russische club in het Europese voetbal dit seizoen, maar volgens het Duitse Bild zal de UEFA snel communiceren dat de club uit de Russische hoofdstad niet meer in actie mag komen dit seizoen in Europa League.

De club van Quincy Promes zou het in de achtste finales van de Europa League gaan opnemen tegen RB Leipzig op 10 en 17 maart. Omdat Spartak niet in actie mag komen, zal RB Leipzig vrije doorgang krijgen naar de kwartfinales van het tweede Europese clubtoernooi. Er komt dus geen nieuwe tegenstander.



De UEFA besloot zondag al dat Rusland geen interlands meer op eigen grondgebied mag spelen, maar alleen op neutraal terrein. De Russen hadden de thuiswedstrijd waarschijnlijk in Yerevan (Armenië) of Bakoe (Azerbeidzjan) gepland, maar zullen volgens Bild dus helemaal niet meer in actie mogen komen. Spartak was in een poule met Napoli, Leicester City en Legia Warschau de sterkste, waardoor de club zich rechtstreeks plaatste voor de achtste finales van de Europa League.

RB Leipzig kan of wil nog niet bevestigen dat de club inderdaad zonder te spelen doorgaat naar de kwartfinales. ,,We blijven in nauw contact met de clubs en bonden en hebben het volste vertrouwen in de UEFA en hun beslissing. We gaan ervan uit dat de wedstrijden worden afgelast", zei RB Leipzig-directeur Oliver Mintzlaff tegen Bild. ,,De club is momenteel intensief in gesprek met de UEFA over hoe het verder moet met de wedstrijden in de Europa League tegen Spartak Moskou en gaat ervan uit dat de bond op korte termijn een besluit neemt.”

Spartak Moskou, de club waar Feyenoord-huurlingen Guus Til en Jorrit Hendrix ook onder contract staan, staat op de negende plaats in de Russische competitie die vooralsnog gewoon doorgaat. De achterstand op koploper Dinamo Moskou, komende zondag de tegenstander, is al zestien punten.

Zenit speelde donderdagavond nog in de play-offs van de Europa League. De club speelde toen in Sevilla met 0-0 gelijk bij Real Betis, dat de heenwedstrijd in Sint-Petersburg een week eerder met 2-3 had gewonnen. Real Betis werd vrijdag bij de loting in Nyon gekoppeld aan Eintracht Frankfurt. De UEFA deed toen nog geen uitspraak over het eventueel uitsluiten van Russische clubs.

De UEFA hoeft voorlopig geen rekening te houden met clubs uit Oekraïne in Europa. De topclubs Dinamo Kiev en Shakhtar Donetsk eindigden allebei als vierde in hun poule in de Champions League, waarmee hun Europese campagne in december al was afgelopen.

