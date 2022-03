‘UEFA kiest in 2028 opnieuw voor EK in meerdere gastlanden’

De Europese voetbalbond staat op het punt om de toernooiorganisatie in handen te leggen van Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland en Ierland. Dat zal rond 7 april officieel worden, zo meldt The Times . Morgen (woensdag) is de deadline voor landen om zich aan te melden voor de organisatie, maar er kwam tot dusverre geen ander bod binnen bij de UEFA. De verwachting is ook dat er geen geïnteresseerde landen meer zullen komen.

Het Europees kampioenschap werd eenmaal eerder op Engelse bodem afgewerkt: in 1996. De eerstvolgende editie zal worden afgewerkt in Duitsland. Daar hoopt Italië in de zomer van 2024 de Europese titel te prolongeren. Er wordt al maanden gediscussieerd over het toelaten van 32 landen in plaats van 24. Daar zal de komende tijd meer duidelijkheid over komen.