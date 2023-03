UEFA over de brug: 20.000 Liverpool-fans krijgen geld terug na fiasco CL-finale

Een onafhankelijke commissie concludeerde in februari dat de UEFA verantwoordelijk is voor de chaos die voor de finale ontstond in en om het Stade de France.

Liverpool had in totaal 19.618 kaarten gekregen voor de eindstrijd in Parijs. Omdat de fans hun tickets via de club moesten bestellen, krijgen ze het geld ook via Liverpool terug. Volgens de UEFA kunnen ook aanhangers van Real Madrid en neutrale voetbalfans in aanmerking komen voor de teruggave. Het is niet precies duidelijk om hoeveel fans het concreet gaat.