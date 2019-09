UEFA schenkt 600.000 bomen aan EK-steden

Zidane ziet met Mendy opnieuw verdediger afhaken bij Real Madrid

14:36 Trainer Zinédine Zidane van Real Madrid heeft weer een linksback geblesseerd zien afhaken. Na Marcelo (rugblessure) is nu ook Ferland Mendy geblesseerd. De Franse verdediger, in de zomer voor zo’n 50 miljoen euro overgekomen van Olympique Lyon, kampt met een spierblessure in zijn linkerbeen.