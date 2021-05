UEFA start disciplinair onderzoek naar Super League-volhouders Real, Barça en Juve

Samenvatting Rooney ontsnapt met Derby County aan degradatie na bizarre ontknoping, Spurs kan CL vergeten

8 mei Derby County is er zaterdag op een krankzinnige slotdag in de Championship alsnog in geslaagd om degradatie af te wenden. De ploeg van trainer Wayne Rooney speelde met 3-3 gelijk tegen directe concurrent Sheffield Wednesday en Rotherham United kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Cardiff City.