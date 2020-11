UEFA vraagt FIFA handsregel snel te veranderen: ‘Niet goed voor het voetbal’

Sakho krijgt schadever­goe­ding na onterechte doping­schor­sing

4 november Het mondiale antidopingbureau WADA is door het stof gegaan voor een onterechte dopingschorsing van de Franse voetballer Mamadou Sakho. Het agentschap heeft excuses gemaakt aan de speler en hem een forse schadevergoeding in het vooruitzicht gesteld. De hoogte van dat bedrag is niet bekend.