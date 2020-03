UEFA zoekt naar andere data voor eindronde Nations League

Corona in Frankrijk Sierhuis: In Nederland kan je tenminste nog naar buiten om te rennen

11:45 Het corona-virus heeft ook het voetbal in zijn greep. Vrijwel overal in Europa ligt de bal stil. En wachten Nederlandse spelers en trainers in spanning af wat er komen gaat. Onze rondgang vervolgen we vandaag bij Kaj Sierhuis (21), spits van Stade Reims, uitkomend in een land dat sinds gisteren op slot is gegaan.