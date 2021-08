Uitblinkende Kluivert treedt bij Nice in voetsporen vader, maar wordt al voor rust gewisseld

Kluivert prikte na een lage voorzet van een ploeggenoot raak en tekende daarmee voor zijn eerste treffer in Franse dienst. Daarmee trad de buitenspeler in de voetsporen van zijn vader Patrick, die 13 jaar, 6 maanden en 12 dagen voor het laatst scoorde in de Ligue 1. De voormalig topspits scoorde in 2008 namens Lille tegen Stade Rennes.