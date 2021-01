Uitblinker Memphis Depay redt punt voor koploper Olympique Lyon

Lyon kwam na 20 minuten op achterstand tegen Rennes door een goal van Clément Grenier. Lyon verzuimde om op gelijke hoogte te komen in de eerste helft. Karl Toko Ekambi raakte op aangeven van Depay de paal.



In de tweede helft werd het zelfs 2-0 door Benjamin Bourigeaud. Maar in de 78ste minuut was het tijd voor de Memphis-show. Eerst zorgde de Oranje-international met een fraaie volley voor de aansluitingstreffer en 4 minuten later gaf hij de assist op de gelijkmaker van Jason Denayer.