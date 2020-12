Uitgedund Wolfsburg kan weer rekenen op doeltreffende Weghorst

El Ghazi opnieuw belangrijk voor Aston Villa met twee goals tegen West Brom

20 december Anwar El Ghazi was vanavond opnieuw belangrijk voor Aston Villa. Mede dankzij twee goals van de 25-jarige vleugelaanvaller uit Barendrecht werd vanavond met 0-3 gewonnen in de derby bij West Bromwich Albion, waar Sam Allardyce begon aan zijn achtste klus in de Premier League.