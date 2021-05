Uitgerekend Suárez schiet Atlético naar Spaanse landstitel na zinderende ontknoping

Real Valladolid, dat door de nederlaag degradeerde, kwam op voorsprong door een treffer van Oscar Plano. Ángel Correa tekende in de 57e minuut voor de gelijkmaker van een nerveus Atlético. Tien minuten later maakte Suárez de belangrijke 1-2.

De spits uit Uruguay liet vorig jaar zijn tranen de vrije loop liet toen ze hem bij FC Barcelona niet meer nodig hadden. Niet zijn grote vriend Lionel Messi, maar de oud-speler van FC Groningen, Ajax en Liverpool mag zich nu kampioen noemen. Suárez had een groot aandeel in de landstitel met 21 competitietreffers. Maar liefst elf keer maakte hij dit seizoen het winnende doelpunt.

Real Madrid had Atlético nog van de titel kunnen afhouden. De recordkampioen van Spanje wilde op de laatste speeldag van puntenverlies van Atlético profiteren. Real Madrid stond lang achter tegen Villarreal, dat woensdag met Manchester United om winst van de Europa League strijdt. Maar doelpunten van Karim Benzema en Luka Modric volstonden voor een zege (2-1).

Atletico, Real Madrid, FC Barcelona en Sevilla vertegenwoordigen Spanje volgend seizoen in de Champions League. Real Sociedad en Real Betis mogen aan de Europa League deelnemen. Eibar en Real Valladolid degradeerden uit La Liga.

Barcelona wint bij Eibar

Barcelona sloot het seizoen af met een nipte overwinning op bezoek bij het gedegradeerde Eibar: 0-1. Trainer Ronald Koeman zag dat een doelpunt van Antoine Griezmann voldoende was voor een uitzege. Nu moet Koeman afwachten of dat voldoende is voor nog een seizoen bij zijn geliefde club.

Koeman staat nog tot aan het einde van het volgende seizoen onder contract bij Barcelona. Toch weet de oud-bondscoach van het Nederlands elftal nog niet of hij ook na de zomer nog op de bank bij de nummer 3 van La Liga zit. Voorzitter Joan Laporta heeft grote veranderingen aangekondigd en wil nog niet zeggen of Koeman nog voorkomt in zijn plannen.

,,In het laatste deel van het seizoen heb ik de steun van de club niet gevoeld”, zei Koeman vrijdag op een persconferentie. ,,Ik weet dat we veranderingen moeten doorvoeren om prijzen te winnen en als dat betekent dat er een nieuwe coach of spelers moeten komen, dan is dat zo. Maar het moet dan wel worden gecommuniceerd.”

