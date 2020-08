Uitnodiging Gosens bij Mannschaft lijkt streep te zetten door toekomst bij Oranje

Vechtende Maguire krijgt ervan langs: ‘Dwaas om naar Mykonos te gaan’

23 augustus Harry Maguire is weer op vrije voeten na zijn arrestatie in Griekenland. Welke straf de Manchester United-aanvoerder vanwege zijn aandeel in een vechtpartij boven het hoofd hangt, staat nog niet vast. Enkele Engelse media hebben hem al wel veroordeeld. ,,Maguire is een dwaas.’’