Uitslagen Europa en Conference League | Joaquín (41) scoort tegen Sergio Padt, Danjuma schiet bij rentree strafschop hoog over

Er werden vanavond 31 wedstrijden afgewerkt in de Europa League en de Conference League. Feyenoord en AZ boekten ruime zeges, Manchester United kwam geen moment in de problemen en Lazio Roma beleefde een ware afgang. En er was meer.

Sergio Padt beleefde geen fijne avond. De doelman van Ludogorets ging op bezoek bij Real Betis met 3-2 onderuit. Het tweede doelpunt van de Spanjaarden kwam op naam van Joaquín, de 41-jarige aanvoerder. Die werd daarmee de oudste speler met een doelpunt op zijn naam in de Europa League. Bij het derde doelpunt van Betis ging Padt bepaald niet vrijuit. Een schot van Sergio Canales glipte door de handen van de oud-Groninger.

De groep van PSV

Bodø/Glimt staat in de groep van PSV na twee wedstrijden op vier punten. Na de remise in Eindhoven, wonnen de Noren in eigen huis met 2-1 van C Zürich. De Zwitsers zijn nog zonder punten.

De twee doelpunten van de thuisploeg vielen in de tweede helft, kort na elkaar. In de 56e minuut kopte uitgerekend de Noorse middenvelder Ole Senaes de bal in zijn eigen doel. Twee minuten later liep Bodø/Glimt verder uit via een treffer van Hugo Vetlesen. Donis Avdijaj scoorde in de 81e minuut tegen voor FC Zürich.

Volledig scherm Hugo Vetlesen viert de 2-0. © ANP / EPA

Arsenal - PSV werd afgelast in verband met het overlijden van koningin Elizabeth. Het duel is nu vastgesteld voor 20 oktober.

Arnaut Danjuma

Arnaut Danjuma Groeneveld heeft zijn eerste speelminuten van dit seizoen gemaakt voor Villarreal. De 25-jarige Nederlandse aanvaller viel in de ontmoeting met Hapoel Beer Sheva in de Conference League een kwartier voor tijd in. In blessuretijd mocht hij nog een strafschop nemen, maar die schoot hij hoog over. Villarreal won wel in Israël: 1-2.

Danjuma liep eind vorig seizoen een blessure op. Het herstel duurde lang. Bondscoach Louis van Gaal nam de aanvaller, vanwege zijn blessure, niet op in de voorlopige selectie voor de komende twee wedstrijden tegen Polen en België in de Nations League.

Bekijk hieronder alle uitslagen in de Europa League en de Conference League:

Europa League

Conference League

