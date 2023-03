Uitzinnige menigte wacht Lionel Messi op in Buenos Aires, bondscoach ziet ‘gelukkig mens’

Met videoLionel Messi had over zijn populariteit in eigen land al niets te klagen, maar sinds hij Argentinië de wereldtitel heeft bezorgd, lijkt zijn status haast mythische vormen aan te nemen. Rustig een vorkje prikken in hoofdstad Buenos Aires is er dan ook niet meer bij, merkte hij deze week.