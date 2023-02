Union Berlin verrast vriend en vijand, maar met name zichzelf: ‘De waanzin gaat door, wat moet ik zeggen?’

Zelfs de spelers van het uitstekend presterende Union Berlin verbazen zichzelf. De ploeg van Urs Fischer blijft maar winnen dit kalenderjaar. Zes zeges in zes wedstrijden zorgen ervoor dat Union in februari nog op alle fronten actief is. De selectie en trainer zelf, maar ook legende Lothar Matthäus, weten niet wat er momenteel gebeurt in de Duitse hoofdstad.

De stuntende Berlijnse ploeg heeft al na twintig speelronden de doelstelling behaald. De Ajax-opponent in de Europa League wilde zich dit seizoen handhaven door veertig punten te halen. Dat aantal is afgelopen weekend overtroffen na de winst op bezoek bij Leipzig, Union heeft nu 42 punten. In 2019 promoveerde het team, waar Danilho Doekhi (24) onder contract staat, voor het eerst en is nu al verzekerd van een vijfde seizoen in de Bundesliga.

Rani Khedia (29) is verbaasd na het snelle behalen van de doelstelling: ,,Het is een beetje onwerkelijk. Niemand had deze ontwikkeling kunnen bedenken, omdat we weten hoe moeilijk de Bundesliga is.”

Ondanks bescheiden middelen is het verschil op titelfavoriet Bayern München slechts één punt. Coach Urs Fischer (56) weet niet wat hij meemaakt: ,,De waanzin gaat door. Het huidige puntenaantal is nog surrealistischer dan voor de wedstrijd. Wat moet ik zeggen?”

Het was dit kalenderjaar al de vierde keer dat het beste team uit de hoofdstad een achterstand omdraaide in een zege. Khedira, die het broertje is van voormalig wereldkampioen Sami, denkt dat dit aan de sfeer ligt: ,,Het was geen verdiende overwinning op voetbalgebied, maar een overwinning voor het moraal. En ik denk dat dat dit team maakt.”

Voetballegende Lothar Matthäus (61) vindt dat Union trots mag zijn: ,,Union is dit seizoen nog actief in drie competities. Voor een club als Union, die vier jaar geleden promoveerde, is het enorm. Het verdient de hoogste erkenning van elke voetbalfan, ook als je niet voor Union bent.” De kracht bij Union zit volgens Matthäus in veel dingen: ,,Zulke fans, deze mentaliteit, hoe ze spelen. Ze voetballen niet alleen, ze werken voetbal. Daarom zijn ze zo succesvol, omdat ze voor elkaar werken.”

Donderdag speelt Union Berlin een wedstrijd in de Europa League tegen Ajax. Het is de eerste keer dat Union na de winter nog in een Europese competitie actief is. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena start om 18.45 uur.

