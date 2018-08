United dankzij snelle goal Pogba langs Leicester

Transfergekte Zo gaven de clubs in de Premier League liefst 1,4 miljard euro uit

10 augustus Vanavond gaat naast de Eredivisie ook de Premier League weer van start. De eerste weken van de competitie zullen dit jaar niet in het teken staan van de transfergeruchten, want in Engeland is de transfermarkt al gesloten. Gezamenlijk gaven de twintig clubs 1,4 miljard euro uit aan nieuwe spelers, terwijl er voor 392 miljoen euro werd verkocht. Hieronder een korte blik op de hoofdrolspelers op de transfermarkt.