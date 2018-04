United verstoort kampioensfeest City na sensationele comeback

Door Geert Langendorff



Een zeppelin in de clubkleuren van Manchester City zweefde uitdagend over het stadion. Supporters dansten op de tribunes. Stewards balden uitgelaten hun vuisten. Met een comfortabele voorsprong op het scorebord (2-0) lag de landstitel voor het grijpen. De euforie echter maakte plaats voor frustratie. Manchester United, futloos begonnen aan de 176ste derby, dompelde het thuispubliek onverwachts in rouw (2-3).



Swingend, vol bravoure en bij vlagen jaloersmakend goed. Niets leek de avond van City nog te kunnen bederven. Zo gemakkelijk speelde het elftal van Pep Guardiola, die bij een zege zijn eerste kampioenschap op Engelse bodem had kunnen vieren. Dat de Catalaan liefst vier spelers rust gaf met het oog op de return tegen Liverpool in de Champions League, deerde de Citizens ogenschijnlijk niets.



Zonder Sergio Agüero, Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne en Kyle Walker legde de koploper in de Premier League Guardiola Manchester United achteloos de wil op. Uitgerekend Vincent Kompany opende de score met een kopbal uit een hoekschop van Leroy Sané. De aanvoerder, die al enkele jaren kampt met slepende blessures, legde al zijn frustratie over zijn haperende lichaam in een machtige sprong en snoeiharde knik (1-0).



Ilkay Gündogan gaf het overwicht extra glans. Na vloeiende combinaties met Sané en Raheem Sterling draaide de middenvelder met een pirouette langs Nemanja Matic. Een tikje met zijn voet was voldoende om keeper David de Gea te passeren (2-0). Sterling (2x) en Gündogan lieten na deze treffer na om de voorsprong verder uit te bouwen. Een ruststand van 5-0 had geen vertekend beeld gegeven.



Mourinho kreeg tijdens de pauze in de kleedkamer zijn team onverwacht aan de praat. Terwijl de aanhang van City de rivaal jende, scoorde Paul Pogba (2-1). De Fransman, vaak bekritiseerd, maakte niet veel later gelijk (2-2). Toen Chris Smalling van dichtbij de bal tegen het net schoot (2-3), was de comeback van Manchester United compleet. Voor het eerst dit seizoen verloor City in de competitie een duel op eigen veld. En de landstitel laat nog even op zich wachten.