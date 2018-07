Vader Özil leeft mee met zoon: Hij heeft beter verdiend

Mesut Özil kwam in opspraak nadat hij voor het WK op de foto ging met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Dat viel in bepaalde kringen verkeerd en sindsdien was het onrustig rond de speler van Arsenal. Met Duitsland werd de middenvelder vervolgens al vroeg uitgeschakeld op het WK.



Özil werd in 2014 in Brazilië wereldkampioen met Duitsland.