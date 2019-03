Valencia boekt belangrijke en late zege bij Girona

De 22-jarige Portugees Gonçalo Guedes maakte na een klein kwartier de 0-1 voor Valencia. Jonas Ramalho maakte in de 22ste minuut alweer gelijk namens Girona in het knusse stadion Montilivi. Valencia-captain Dani Parejo maakte in de 53ste minuut de 1-2, maar zeven minuten voor tijd maakte de Uruguyaanse spits Cristhian Stuani met een rake strafschop weer de 2-2 namens Girona. Daar leek het bij te blijven in Montilivi, maar in de blessuretijd maakte de negentienjarige middenvelder Ferran Torres toch nog de winnende goal voor Valencia.