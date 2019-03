Valencia na elf jaar weer in bekerfinale: ‘Dit verdienen de fans’

Jij won op 16 april 2008 de Copa del Rey met Valencia. Wat zijn je herinneringen daarvan?

,,Ik ging in januari 2008 van Ajax naar Valencia en speelde direct alles onder Ronald Koeman. Zo ook de kwartfinales tegen Atlético Madrid en halve finales tegen Valencia. Wij met David Villa, David Silva, Juan Mata tegen Barca met Messi, Iniesta, Xavi, Henry en Eto’o. Uit werd het 1-1, thuis wonnen we met 3-2. Dat zijn prachtige herinneringen. In de bekerfinale tegen Getafe (3-1) deed ik helaas niet mee, omdat ik een lichte liesblessure had. Ik haalde het net niet. We hebben die bekerzege wel gevierd in Estadio Vicente Calderón, maar in Valencia was er geen huldiging die avond of volgende dag. We stonden op dat moment vijftiende in La Liga, terwijl we toen echt de derde selectie van Spanje hadden. Vier dagen later deed ik wel mee uit bij Athletic Bilbao (5-1 verlies, red.) en een dag later werd Koeman ontslagen. Echt groot feest was het dus niet die week, haha.”