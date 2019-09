Valencia ontslaat technisch directeur Longoria

Conceicao volgt Seedorf op als bondscoach van Kameroen

20:05 Toni Conceicao is de nieuwe bondscoach van de nationale voetbalploeg van Kameroen. De 57-jarige Portugees is de opvolger van Clarence Seedorf, die ruim twee maanden geleden werd ontslagen. Seedorf werd verantwoordelijk gehouden voor de tegenvallende prestaties op de Afrika Cup. Kameroen werd in de achtste finale uitgeschakeld door Nigeria.