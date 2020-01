Valverde ziet rechtszaak van Vidal niet als een probleem

,,We kennen Arturo hier allemaal. Hij is dezelfde als anders en dat is genoeg. Ik zie geen enkel probleem", zei de trainer. ,,Ik denk niet dat zijn conflict met de club enige invloed heeft op het veld en dat is het enige waar ik me druk om maak. In trainingen doet hij het heel goed."



De clubleiding van Barcelona wil niet reageren op het conflict.