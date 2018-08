Van 26 naar 20: aantal Nederlanders in de Premier League gedaald

Door Daniël Dwarswaard



Zoals dat op 'deadlineday' hoort in Engeland zal het morgen nog wel transfers regenen. Qua aantal Nederlanders kunnen we vast voorzichtig de balans opmaken. Totaal staan er komend seizoen twintig landgenoten onder contract in de meest aansprekende competitie ter wereld. In de geschiedenis van de Premier League, opgericht in 1992, gebeurde het maar twee keer dat er meer dan twintig Nederlanders actief waren. Vorig jaar dus het record met 26. In het seizoen 2015/2016 waren het er 22.



De meest opvallende vertrekkende Nederlander? Daley Blind natuurlijk die terugkeerde bij Ajax. Waar Nederlanders in de recente historie veel indruk maakten bij de grote Engelse clubs, is de inbreng van landgenoten in de top nu beperkt. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum zijn er uiteraard wel bij Liverpool. Marco van Ginkel staat nog onder contract bij Chelsea, maar kan de komende maanden vanwege een zware knieblessure niet spelen. Vincent Janssen en Michel Vorm staan onder contract bij Tottenham Hotspur, maar zeker eerstgenoemde zit daar op een dood spoor. Vorm is tweede keeper.