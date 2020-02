Van Aanholt bezorgt Crystal Palace eerste zege van 2020, El-Ghazi valt geblesseerd uit

De aanhang van Crystal Palace was wel weer eens toe aan een overwinning, iets wat ze sinds de jaarwisseling al niet meer gegund was. Vandaag mochten ze dankzij Van Aanholt weer eens juichen. Vlak voor rust legde de Nederlandse linksback een vrije trap in de verre hoek achter Newcastle United-doelman Martin Dubravka, wat Selhurst Park deed ontploffen. Bij die ene goal bleef het, waardoor Palace over de tegenstander heen wipte op de ranglijst.



Het in degradatienood verkerende Bournemouth moest het op Turf Moor zonder zijn twee Nederlanders stellen. Nathan Aké was ondanks een lichte hoofdblessure meegereisd naar Lancashire in de hoop te kunnen spelen maar was uiteindelijk toch niet fit genoeg, terwijl Arnaut Danjuma Groeneveld opnieuw ontbrak vanwege een kwetsuur aan de enkel. Dat leek de bezoekers niet echt te deren toen Joshua King halverwege de eerste helft van dichtbij binnen werkte, maar de VAR signaleerde een handsbal van middenvelder Philip Billing in de aanloop en zo bleef het 0-0. Na rust sloeg Burnley in iets meer dan een kwartier twee keer toe, via Matej Vydra en na een door de VAR teruggedraaide goal vanwege opnieuw hands ook via Jay Rodriguez. Linkshalf Dwight McNeil maakte er enkele minuten voor tijd ook nog 3-0 van.