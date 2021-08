Van Bommel maakt fout met wisselen en moet vrezen voor diskwalificatie na bekerzege

Wolfsburg domineerde op bijna alle fronten in Münster. Alleen kwam de thuisploeg in de 74ste minuut wel verrassend via Marcel Hoffmeier op voorsprong. Een vroege uitschakeling kwam steeds dichterbij voor de nummer 4 van het voorbije Bundesliga-seizoen, maar vlak voor tijd sleepte Josip Brekalo er dan toch nog een verlenging uit voor de ploeg van Weghorst en Van Bommel. De Kroaat stond helemaal vrij om de voorzet van Kevin Mbabu achter de de Münsterse doelman te werken.



In de verlenging werd Weghorst uiteindelijk de man die Wolfsburg voor een blamage behoedde op bezoek bij de vierdeklasser. Van dichtbij kopte hij raak uit een corner, waarna het via Ridle Baku ook nog 1-3 werd.



Desondanks kon de bekerwedstrijd nog weleens een vervelend staartje gaan krijgen voor Wolfsburg. Van Bommel paste in totaal namelijk zes wissels toe, drie in de reguliere speeltijd en nog eens drie in de verlenging, waar er volgens de regels slechts vijf toegestaan zijn in de DFB Pokal. Een mogelijk dure fout van de Nederlandse trainer en zijn staf, die Wolfsburg weleens op uitsluiting kan komen te staan.