Van Bommel pakt clubrecord Wolfsburg met vierde zege op rij, Dortmund wint spectaculaire topper

Chel­sea-coach Tuchel geniet van Van Gaal: ‘Hij heeft de ballen om zijn mening te geven’

14:38 De persconferenties van Louis van Gaal worden ook in het buitenland goed ontvangen. De bondscoach van Oranje stelde in aanloop naar Nederland-Turkije (6-1 winst) vol vuur dat het 5-3-2 of 5-2-3-systeem dat Chelsea speelt juist helemaal níet verdedigend is. Thomas Tuchel, de Duitse coach van de Londense ploeg, had de uitspraken ook gezien.