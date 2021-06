Van Bommel wil eigen stijl ontwikkelen met Wolfsburg: ‘Goed en aanvallend voetbal’

Mark van Bommel is blij dat hij van VfL Wolfsburg een nieuwe kans krijgt als hoofdtrainer. Bij de start van de voorbereiding legde de Nederlander uit wat hij komend seizoen allemaal van plan is met de subtopper uit de Bundesliga.

Van Bommel, die bij Wolfsburg gaat samenwerken met onder meer Wout Weghorst, kent zijn nieuwe club vooral uit de tijd dat hij zelf speler was van Bayern München. ,,Toen Wolfsburg mij belde, dacht ik meteen terug aan de wedstrijd die ik met Bayern München met 5-1 verloor in 2009. De uitdaging hier is geweldig. Voor mij is het de eerste keer als trainer in de Bundesliga en dat bij een club waar de organisatie en de faciliteiten erg goed zijn. Alle mensen die ik hier spreek zijn bezeten van voetbal.”

Over de speelstijl van Wolfsburg komend seizoen is Van Bommel duidelijk: ,,In Nederland spelen we meestal aanvallend voetbal en dat wil ik ook. Dat wil iedere trainer eigenlijk wel. Ik heb een idee van hoe ik wil spelen en hoe ik dat idee wil overbrengen op de ploeg. Hopelijk vindt het publiek het leuk om naar te kijken en hebben de spelers er plezier in.”

Als speler stond Van Bommel te boek als een echte knokker en bij PSV liet hij als trainer zien het praten met de scheidsrechters nog niet verleerd te zijn. Toch vindt de oud-middenvelder dat veel mensen een verkeerd beeld van hem hebben. ,,Vechtlust hoort erbij, maar we willen ook goed voetballen. Mensen die mij zien, denken aan mijn tijd in München. Ik was hard, ik wilde winnen. Ik hoop dat mijn ploeg dat ook wil, maar het hoeft niet zo over de grens als ikzelf weleens deed. Als mensen met mij praten, zeggen ze vaak dat ik eigenlijk best een rustig type ben. Blijkbaar is mijn stempel dat ik druk ben. Zo gaat dat in de voetballerij.”

,,Ik wil goed voetbal spelen met Wolfsburg en natuurlijk succesvol zijn. Goed voetbal geeft geen garanties, maar het maakt de kans op een zege wel groter”, vervolgt de 44-jarige oefenmeester op het clubkanaal van zijn nieuwe werkgever. ,,De vierde plaats van vorig seizoen is geweldig. Het liefst willen we dat verbeteren, maar we moeten ook realistisch zijn. We gaan op drie fronten strijden en het zal zwaar worden.”

Na PSV wordt Wolfsburg pas de tweede club voor Van Bommel als trainer. De oud-international begon goed in Eindhoven, maar na ongeveer een half seizoen werd het minder en uiteindelijk volgde in het tweede seizoen ontslag. Van Bommel heeft veel geleerd van zijn periode in Eindhoven. ,,In mijn eerste jaar waren we succesvol en pakten we in de eerste seizoenshelft veel punten. In mijn tweede seizoen werd in ontslagen. In die tijd heb ik veel geleerd. Hoe gaan spelers om met de druk? Daar heb ik veel aan gehad en dat neem ik mee.”