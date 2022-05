Van Bronckhorst kan zich na gelijkspel in Old Firm richten op Europa League: ‘Trots op mijn spelers’

De ploeg van Van Bronckhorst kwam in de eerste helft door een doelpunt van Jota op achterstand en hield dankzij aanvaller Fashion Sakala nog een punt over aan het uitduel. Sakala kreeg in de 86ste minuut een levensgrote kans op de 2-1, maar zijn schot eindigde op de paal. De achterstand van nummer twee Rangers op koploper Celtic is 6 punten, met nog drie wedstrijden te gaan.



,,Mijn eerste gevoel is er een van teleurstelling, want we wisten dat we hier moesten winnen om het gat te dichten naar drie punten. Mijn andere gevoel is er een van trots, want ik had niet meer van mijn spelers kunnen vragen. We hebben alles gegeven om hier te winnen. We namen veel risico's en gingen vol voor de overwinning, maar we konden de kansen op de 1-2 helaas niet benutten", zei Van Bronckhorst. ,,Dit geeft veel vertrouwen richting komende donderdag. Het zijn zware weken voor alle spelers, maar we blijven gaan. Donderdag kunnen we de finale in Sevilla bereiken, dus dat vooruitzicht geeft iedereen veel energie.”