Van Bronckhorst kruipt bij Rangers in vaderrol na verloren finale: ‘Je moet er juist nu zijn voor je spelers’

Giovanni van Bronckhorst kroop na de verloren finale in de Europa League tegen Eintracht Frankfurt in een soort van vaderrol richting zijn soms ontroostbare spelers. De verloren strafschoppenserie hakte er niet alleen bij Aaron Ramsey, die de beslissende penalty miste, maar bij iedereen flink in, zo merkte de trainer van Rangers in de uren na de eindstrijd in Sevilla.

Van Bronckhorst: ,,De teleurstelling is zo ongelooflijk groot; het leek wel of iedereen gewond is in de kleedkamer. Zo hard was het gehuil, zo diep zat de pijn. Dan vind ik dat je er juist nu moet zijn voor je spelers. Ik heb zelf een WK-finale verloren. Ik weet hoe het voelt", doelde ‘Gio’ op de strijd tegen Spanje in Zuid-Afrika in 2010. ,,Bovendien moeten we iedereen mentaal weer oplappen. Zaterdag staat alweer de finale van de Schotse FA Cup op het programma...” Rangers neemt het daarin in Glasgow op tegen Heart of Midlothian.

Quote Natuurlijk is Aaron Ramsey nu down Giovanni van Bronckhorst Eintracht Frankfurt klopte Rangers pas na 1-1 na 120 minuten via de strafschopstip. In de reeks was Ramsey van Rangers de enige die miste. Daarvoor had Joe Aribo Rangers in de 57ste minuut op voorsprong gezet, waarna Rafael Borré twaalf minuten later de gelijkmaker liet aantekenen. In de verlenging werd niet gescoord, waarna een zenuwslopende strafschoppenserie de beslissing moest brengen.

Van Bronckhorst nam het vooral op voor Ramsey. ,,Een strafschoppenserie is en blijft een loterij. En wij zaten niet aan de goede kant. In grote finales kun je onuitwisbare herinneringen creëren, maar helaas voor ons in Sevilla niet. Natuurlijk is Aaron down, maar hij nam wel de verantwoordelijkheid op zich”, verdedigde Van Bronckhorst de invaller ,,Dat is wat je wil, dat spelers een strafschop nemen die er klaar voor zijn en zich goed in hun vel voelen. Een misser hoort erbij. Helaas voor ons gebeurde dat nu. Ik kan mijn spelers niets kwalijk nemen, na alles wat ze gegeven hebben.”

Rangers had in de 118e minuut nog ene grote kans gehad om het duel te beslissen, maar Eintracht Frankfurt-doelman Kevin Trapp redde op een schot van Ryan Kent. ,,Natuurlijk was dat een grote kans, maar net zo goed een goede redding. Zo kort voor tijd is dat een beslissend moment”, keek Van Bronckhorst terug. ,,Zulke kansen moet je benutten, maar Ryan deed niets verkeerd.”