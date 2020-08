Van Bronckhorst na vier duels pas op één punt in Chinese competitie

Na vier duels heeft het elftal van Van Bronckhorst pas één punt. Het duel met Henan Jianye eindigde woensdag in 1-1. Van Bronckhorst debuteerde in de Chinese Super League met een nederlaag tegen Shenzhen FC (3-0). Landskampioen Guangzhou Evergrande Taobao was zelfs met 5-0 te sterk.



Guangzhou R&F staat onderaan in poule A van de Super League. De Chinese voetbalcompetitie is opgesplitst in twee groepen. Daarna spelen de beste en slechtste acht ploegen van beide poules tegen elkaar.