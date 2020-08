Van Bronckhorst pakt na twee zware nederlagen eerste punt in China

Premier League-jackpot Fulham promoveert na zinderende verlenging en sensatione­le goal

11:15 Fulham speelt volgend seizoen weer in de Premier League. De Londenaren wonnen op Wembley in de finale van de play-offs na verlenging met 2-1 van Brentford FC, waardoor de club na één jaar afwezigheid terug is op het hoogste niveau. De eerste goal was een zeer curieuze, uiteindelijk werd Fulham-linksback Joe Bryan de held van de avond.