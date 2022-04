Van Bronckhorst vol vertrouwen naar Leipzig: ‘Moeten ons afsluiten en concentreren op de prestatie’

De laatste keer dat de ploeg, toen nog Glasgow Rangers, een Europese beker won was in 1972. Het betrof de Europa Cup 2, waarin destijds de nationale bekerwinnaars elkaar troffen. Van Bronckhorst, sinds november hoofdcoach van Rangers, bereikte vorige week al de Schotse bekerfinale en wil in Leipzig een stap zetten naar een Europese eindstrijd. ,,We moeten de juiste dingen doen op de juiste momenten”, sprak de voormalig Feyenoord-coach voor het afreizen naar Duitsland. ,,Er zullen momenten zijn dat we moeten verdedigen, maar we gaan zeker op zoek naar een doelpunt. Het is een halve finale in een Europees toernooi, dus het niveau zal hoog zijn.”