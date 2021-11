Van Bronckhorst wint ook eerste competitieduel, Rangers verstevigt koppositie

Ongevacci­neer­de Kimmich volgende Bay­ern-spe­ler met coronavi­rus

Joshua Kimmich is positief getest op het coronavirus, zo laat Bayern Munchen vanavond weten. De 26-jarige middenvelder uit Rottweil, die niet is gevaccineerd, zat al in isolatie nadat hij in contact was geweest met een besmet persoon. De coronasoap bij de Duitse recordkampioen krijgt daarmee een nieuw hoofdstuk.

24 november