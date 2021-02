Van de Beek ziet concurrent uitvallen bij Manchester United

De Franse middenvelder is bezig aan een sterk seizoen bij het team van Ole Gunnar Solskjaer. Hij heeft met zijn 3 doelpunten en 1 assist een belangrijk aandeel in de huidige tweede plaats in de Premier League voor The Red Devils. ,,Pogba is erg belangrijk voor ons geweest. Voor ons is het zaak om punten te pakken als belangrijke spelers uitvallen”, aldus Solksjaer in gesprek met Manchester United TV.



Het sterkte seizoen van Pogba is een van de redenen waarom Donny van de Beek weinig aan spelen toekomt op Old Trafford. Door het uitvallen van de wereldkampioen van 2018 worden de kansen voor Van de Beek vergoot. Van de elf wedstrijden in 2021 begon Van de Beek slechts twee keer in de basis. Alleen in het FA Cup-duel met Watford deed hij de hele wedstrijd mee (1-0 zege).