Van de Donk verkozen tot voetbalster van maand november in Engeland

Samenvatting United-Arsenal Geen winnaar bij intense klassieker op Old Trafford

0:06 In een intense klassieker op Old Trafford, inclusief vier bizarre goals, opstootjes en soms pittige overtredingen, heeft Arsenal een aanval van Manchester United afgeslagen. In de race om de belangrijke eerste vier posities in de Premier League moesten de Red Devils eigenlijk winnen, maar verder dan 2-2 kwam de ploeg van José Mourinho niet.