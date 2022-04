Van den Boomen evenaart Messi en Müller met 21ste assist en promoveert naar Ligue 1

Branco van den Boomen is een indrukwekkend record rijker. De 26-jarige middenvelder van Toulouse gaf maandagavond tegen Niort alweer zijn 21ste assist van het seizoen in de Franse Ligue 2. Daarmee hielp hij zijn club aan promotie naar het hoogste niveau.

De oud-speler van onder meer Eindhoven en Heerenveen trad in de voetsporen trad van enkele grootheden. Sinds Opta de data verzamelt (2014), waren er slechts twee spelers in de vijf grote voetballanden (Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk) die erin slaagden 21 assists te geven op het hoogste of tweede voetbalniveau.

Lionel Messi bereidde in 2019/20 21 goals voor namens FC Barcelona, terwijl Thomas Müller in datzelfde seizoen aan de basis stond van evenveel goals bij Bayern München. Na vanavond mag ook Branco van den Boomen uit Eindhoven zich in dat rijtje voegen.

De middenvelder gaf de beslissende pass bij de tweede treffer tegen Niort, wat zijn ploeg aan een 2-0 overwinning hielp. De zege bracht de club van Van den Boomen terug in de Ligue 1, waaruit het in 2020 nog degradeerde nadat de Franse bond enkele speelronden voor het einde besloot de ranglijst als eindstand te beschouwen. De competitie was namelijk opgeschort vanwege het coronavirus.

,,Het is een prachtige avond, het beste moment uit mijn carrière’’, reageerde de middenvelder na afloop in gesprek met Franse media. ,,Het was mooi om dit met de fans te kunnen vieren. We gaan naar de Ligue 1 met deze grote club. Dat is geweldig.’’

Van den Boomen, dit seizoen zelf twaalf keer trefzeker, debuteerde namens Jong Ajax in het profvoetbal en speelde zich bij FC Eindhoven in de kijker van SC Heerenveen. Via Willem II en opnieuw FC Eindhoven belandde hij in 2020 bij het gedegradeerde Toulouse, waar hij is uitgegroeid tot een van de sterspelers.

Ook Stijn Spierings staat onder contract bij de promovendus. De oud-Spartaan was dit seizoen goed voor één goal en zeven assists.