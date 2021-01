Van den Brom foetert na nederlaag in de sneeuw: ‘Dit was een loterij’

Genk-trainer John van den Brom heeft zijn ongenoegen geuit over het feit dat het uitduel met Moeskroen ondanks de sneeuwval gespeeld moest worden. Genk leed in Moeskroen de tweede nederlaag op rij (2-0).

,,Je bereidt je als topclub voor op een lastige uitwedstrijd en dan krijg je deze omstandigheden. Dan kun je de voorbereidingen in de prullenbak gooien. Vroeger zeiden we: gooi de bal in het midden en kijk maar wie er dan als beste uitkomt. Vooraf was het al een loterij”, foeterde Van den Brom op de persconferentie.

Lees ook Van den Brom grijpt met Genk naast koppositie door misstap bij Kortrijk

,,We moeten niet luisteren naar mensen die beslissen dat we spelen omdat de bal rolt. Die rolt overal hoor, want een bal is rond. Het is vervelend dat we verloren hebben en dan ben je sneller geïrriteerd, maar ik zou hetzelfde gezegd hebben bij een overwinning.”

Quote Hier was geen veldverwar­ming en er is niet alles aan gedaan om het veld schoon te krijgen. Kom op, we zijn geen amateurs, hè. John van den Brom

Het duel werd gespeeld op een met sneeuw bedekt veld. ,,Hier was geen veldverwarming en er is niet alles aan gedaan om het veld schoon te krijgen. Kom op, we zijn geen amateurs, hè”, aldus de voormalig trainer van onder meer AZ en FC Utrecht. ,,Dat vind ik misschien nog veel erger dan de nederlaag. Dit kan toch niet? Waarom werd het niet uitgesteld tot zondag? We hebben ruimte zat in de kalender.”

Vorig weekend verloor Genk al de uitwedstrijd tegen Kortrijk. Door de nederlagen kan koploper Club Brugge, dat zondag Beerschot treft, de voorsprong vergroten tot 7 punten.

Volledig scherm John van den Brom. © BELGA

Volledig scherm De spelers van Moeskoen vermaken zich prima in de sneeuw. © BELGA