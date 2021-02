Van den Brom in zwaar weer: boze Genk-fans eisen uitleg bij stadion

Seedorf wacht vergeefs op telefoon­tje: ‘Donkere trainers krijgen geen kans'

12:13 Clarence Seedorf krijgt vanwege zijn donkere huidskleur geen aanbiedingen om trainer te worden bij een club. Dat zegt de oud-speler van Ajax, Real Madrid, Internazionale en AC Milan in de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport. ,,Er zijn geen gelijke kansen voor coaches. De cijfers spreken voor zich; nergens zie je donkergekleurde mensen in de hoogste posities in het voetbal”, aldus de 87-voudig international.