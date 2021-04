Van den Brom met Racing Genk zeker van Belgische play-offs na ruime zege

Samenvatting De Vrij met Inter weer stap dichter bij eerste titel sinds 2010

15:19 Internazionale krijgt de eerste landstitel sinds 2010 steeds meer in zicht. Het elftal van trainer Antonio Conte won vanmiddag in San Siro met 1-0 van Cagliari en behaalde daarmee in de competitie de elfde overwinning op rij.