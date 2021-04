Van den Brom verovert Belgische beker met Genk na enerverende slotfase

VideoTrainer John van den Brom heeft met zijn club KRC Genk de Belgische beker gewonnen. In de finale van de zogenoemde Croky Cup was Genk in Brussel met 2-1 te sterk voor Standard Luik.

Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Kort na rust zette de Japanner Junya Ito de ploeg van Van den Brom op voorsprong in het Koning Boudewijnstadion, Theo Bongonda verdubbelde tien minuten voor tijd de voorsprong met een diagonaal schot met links. Invaller Jackson Muleka maakte het met een knappe kopbal nog spannend in de slotfase.

In 2013 won Genk de beker voor het laatst. Drie jaar geleden stond Genk ook in de finale, maar toen won Standard Luik in de verlenging met 1-0.

Voor Van den Brom is het zijn vierde prijs in België. In 2013 werd hij kampioen met Anderlecht, waar hij ook twee keer de Supercup wist te winnen. In Nederland wist hij als coach geen prijs te pakken. Met AZ verloor hij twee keer de finale van de KNVB-beker en vorig jaar zag hij als trainer van FC Utrecht dat de bekerfinale tegen Feyenoord geschrapt werd wegens de uitbraak van het coronavirus.

De tekst gaat verder onder de video.

Derde Nederlandse trainer

Van den Brom is de derde Nederlandse trainer die met Genk de Belgische beker weet te winnen. Mario Been deed dat in 2013 en Jan Boskamp was in 2000 de eerste.

Door de overwinning weet Van den Brom zich verzekerd van Europees voetbal; de Belgische bekerwinnaar krijgt een ticket voor de laatste voorronde van de Europa League. Genk kan zich via de competitie echter nog plaatsen voor de Champions League. De ploeg van Van den Brom - de nummer 4 - gaat de kampioenspoule in met 28 punten, 10 minder dan Club Brugge en 2 minder dan Antwerp, dat tweede staat. De kampioen gaat naar de groepsfase van de Champions League, de nummer 2 naar de voorronden.

Genk begint de kampioenspoule vrijdag tegen Antwerp, een week later komt koploper Club Brugge op bezoek.

Volledig scherm Trainer John van den Brom heeft met zijn club KRC Genk de Belgische beker gewonnen. © BELGA

Volledig scherm KRC Genk wint de Belgische beker. © BELGA