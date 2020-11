Van den Brom ziet nieuwe club Racing Genk vanaf tribune naar top-3 klimmen

Vanavond 18.30 uur Der Klassiker is vooral strijd tussen doelpunten­ma­chi­nes Haaland en Lewandow­ski

7 november Borussia Dortmund en Bayern München staan vanavond (18.30 uur) tegenover elkaar in het Signal Iduna Park. De Duitse grootmachten gaan samen aan kop in de Bundesliga met 15 punten na zes duels. ‘Der Klassiker’ is sinds begin dit jaar ook de strijd tussen misschien wel de meeste complete spitsen ter wereld.