Van der Hoorn en assistkoning Narsingh door in FA Cup na veegpartij

FA CupIn de vierde ronde van het toernooi om de FA Cup hebben Luciano Narsingh en Mike van der Hoorn met hun club Swansea City makkelijk gewonnen van Notts County, dat uitkomt in de League Two. De Swans wonnen met maar liefst 8-1.

De heenwedstrijd was nog geëindigd in 1-1, maar Swansea veegde al snel het laatste sprankje hoop bij de Magpies weg. Voor de rust stond het al 4-1, waarna de Welshe club de score vrolijk aandikte tot 8-1. Narsingh maakte de negentig minuten vol en gaf drie assists, Van der Hoorn werd in de 79ste minuut gewisseld voor Adnan Maric. Swansea neemt het in de volgende ronde op tegen Sheffield Wednesday, waar Jos Luhukay de trainer is.

Ook Terence Kongolo en Rajiv van La Parra mogen een ronde verder. De twee Nederlanders wonnen met 1-3 van Birmingham na verleningen. De eerste confrontatie was geëindigd in eens 1-1 gelijkspel. Van La Parra scoorde het derde doelpunt voor The Terriers.

Eerder op de avond schakelde Rochdale al Millwall uit. Na een 2-2 gelijkspel in de heenronde won The Dale in eigen huis met 1-0 na een doelpunt van Ian Henderson. Bij de bezoekers stond Tim Cahill niet aan de aftrap.