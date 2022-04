Van der Sar, Van Nistelrooij en Van Persie afgetroefd in strijd om plek in Hall of Fame Premier League

De Hall of Fame werd vorig jaar opgezet. Bergkamp, die in de Premier League grote successen vierde met Arsenal, behoorde tot de eerste lichting. Hij werd samen met Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, David Beckham, Frank Lampard en Steven Gerrard gekozen.

De Premier League bestaat sinds 1992. Alleen spelers die voor 1 januari 2022 zijn gestopt en in de Engelse topcompetitie hebben gespeeld, komen in aanmerking voor een plek in de eregalerij. De 33-jarige Argentijnse aanvaller Agüero, die eind vorig jaar zijn carrière moest beëindigen vanwege hartproblemen, is het jongste lid van de Hall of Fame. Alle uitverkorenen ontvangen een medaille met daarin hun naam en ze mogen ieder een goed doel uitkiezen voor een donatie van 10.000 pond.