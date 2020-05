Van Dijk dankt Klopp en Koeman voor progressie

Corona bij Dynamo Dresden, duel met Hannover 96 afgelast

21:36 In Duitsland wordt vanaf komend weekeinde in de twee hoogste divisies weer gevoetbald. Als alles goed gaat tenminste. In de Tweede Bundesliga is nu al één wedstrijd afgelast. De selectie van Dynamo Dresden moet twee weken in quarantaine waardoor het duel met Hannover 96 niet kan worden gespeeld.