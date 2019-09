Van Dijk: Je kunt me niet met Messi vergelijken

Van Dijk had Messi en Ronaldo vorige maand nog achter zich gehouden bij de verkiezing van beste voetballer van Europa. ,,Maar de mensen die nu hebben gestemd, die hebben dus voor Messi gekozen”, zei hij voor de camera van de NOS. ,,Ik was dichtbij. Ik vind ook niet dat je ons als voetballer kan vergelijken. Hij is een aanvaller en ik ben een verdediger.”



De bondscoaches en aanvoerders van alle nationale ploegen kozen samen met journalisten en liefhebbers voor Messi. Van Dijk kan daar mee leven, ook al was hij dit seizoen met zijn ploeg en het Nederlands elftal succesvoller dan Messi met Barcelona en Argentinië. ,,Messi is een geweldige voetballer, misschien wel de beste aller tijden. Dit is niet bitter voor mij. Ik ben hartstikke blij voor hem.”



,,Ik heb al eerder gezegd dat ik teamprijzen belangrijker vind”, doelde Van Dijk op de eindzege met Liverpool in de Champions League. ,,Deze individuele prijs was een bonus voor mij geweest.”



Van Dijk werd wel gekozen in het wereldteam van de FIFA, net als Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en zijn doelman Alisson Becker bij Liverpool. ,,Dat vind ik heel mooi. Hopelijk zijn we volgend jaar met nog meer ploeggenoten in die ploeg vertegenwoordigd.”